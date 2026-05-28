RWM a Domusnovas | il Tar respinge la Sardegna e i pacifisti proseguono
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso contro l'autorizzazione alla RWM a Domusnovas. La decisione riguarda il progetto di un'azienda di armamenti, che potrà continuare le attività nella zona. La sentenza non ha modificato le autorizzazioni già rilasciate e consente di proseguire con le operazioni. La decisione non ha effetti immediati sul bilancio regionale, e non sono stati identificati i responsabili di eventuali tensioni politiche legate alla vicenda.
? Domande chiave Come influirà la decisione del TAR sul bilancio della Sardegna?. Chi ha causato la frattura politica all'interno del Campo Largo?. Perché l'assessora Laconi ha scaricato la responsabilità sulla direzione generale?. Quanto rischia di vacillare la giunta Todde dopo questo verdetto?.? In Breve L'assessora Rosanna Laconi attribuisce la difesa legale alla direzione generale dell'assessorato Ambiente.. Angelo Bonelli critica le contraddizioni della giunta Todde durante un intervento al Transatlantico.. La decisione della giunta espone la Sardegna a potenziali risarcimenti milionari per l'azienda.. I comitati contestano la produzione di droni tramite la collaborazione con UVision Air. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Sardegna, il Tar non sospende il decreto sull’ampliamento di RwmIl Tar della Sardegna ha deciso di non sospendere il decreto che autorizza l’ampliamento dell’azienda Rwm.
Pisa-Cagliari: niente tifosi dalla Sardegna domenica 15, il Tar respinge ricorsoIl Tar della Toscana ha deciso di non permettere ai tifosi del Cagliari di essere presenti alla partita Pisa-Cagliari in programma domenica 15.
Rwm, al Tar la giunta Todde si schiera contro il ricorso dei comitati pacifistiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Rwm, al Tar la giunta Todde si schiera contro il ricorso dei comitati pacifisti pubblicato il 27 Maggio 2026 a firma di Tommaso Rodano ... ilfattoquotidiano.it
RWM: Regione schierata con l’azienda, Sospensione il 27 maggioLe associazioni ricorrenti contro il decreto del Commissario ad acta che ha autorizzato l’ampliamento dello stabilimento RWM ... sardegnareporter.it