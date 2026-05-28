RWM a Domusnovas | il Tar respinge la Sardegna e i pacifisti proseguono

Notizia in breve

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso contro l'autorizzazione alla RWM a Domusnovas. La decisione riguarda il progetto di un'azienda di armamenti, che potrà continuare le attività nella zona. La sentenza non ha modificato le autorizzazioni già rilasciate e consente di proseguire con le operazioni. La decisione non ha effetti immediati sul bilancio regionale, e non sono stati identificati i responsabili di eventuali tensioni politiche legate alla vicenda.