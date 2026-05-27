Sardegna il Tar non sospende il decreto sull’ampliamento di Rwm
Il Tar della Sardegna ha deciso di non sospendere il decreto che autorizza l’ampliamento dell’azienda Rwm. I rappresentanti dell’azienda e della Regione hanno presentato le proprie argomentazioni, mentre gli ambientalisti e pacifisti avevano presentato un ricorso contro l’ampliamento. La decisione è stata comunicata ieri, senza ulteriori sospensioni o provvedimenti temporanei. La causa riguarda le autorizzazioni e le modalità di sviluppo dell’impianto industriale.
Una storia infinita I giudici rinviano la decisone sul ricorso delle associazioni ambientaliste e pacifiste contro il raddoppio degli impianti a gennaio 2027 Una storia infinita I giudici rinviano la decisone sul ricorso delle associazioni ambientaliste e pacifiste contro il raddoppio degli impianti a gennaio 2027 Un colpo al cerchio e l’altro alla botte. Ieri davanti al Tar gli avvocati di Rwm e Regione Sardegna hanno sostenuto che il ricorso presentato da ambientalisti e pacifisti per chiedere la sospensione del decreto governativo che dà il via al raddoppio degli impianti della fabbrica d’armi andava respinto perché presentato oltre i termini massimi di legge. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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