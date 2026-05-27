Sardegna il Tar non sospende il decreto sull’ampliamento di Rwm

Da cms.ilmanifesto.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tar della Sardegna ha deciso di non sospendere il decreto che autorizza l’ampliamento dell’azienda Rwm. I rappresentanti dell’azienda e della Regione hanno presentato le proprie argomentazioni, mentre gli ambientalisti e pacifisti avevano presentato un ricorso contro l’ampliamento. La decisione è stata comunicata ieri, senza ulteriori sospensioni o provvedimenti temporanei. La causa riguarda le autorizzazioni e le modalità di sviluppo dell’impianto industriale.

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