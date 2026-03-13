Il Tar della Toscana ha deciso di non permettere ai tifosi del Cagliari di essere presenti alla partita Pisa-Cagliari in programma domenica 15. La decisione è arrivata con il rigetto del ricorso presentato dal club contro il divieto imposto. La disposizione riguarda esclusivamente la presenza dei supporter sardi nello stadio. Nessun tifoso dalla Sardegna potrà assistere all'incontro.

CAGLIARI – Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato dal Cagliari calcio contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la gara di domenica pomeriggio, 15 marzo 2026, a Pisa. Nel settore ospiti potranno entrare solo i tifosi rossoblù che vivono nella Penisola. Delusione, invece, per i supporter che dall’isola si erano già organizzati per la trasferta con nave e aereo. Nessuna dichiarazione da parte del club, ma trapelano delusione e fastidio: il Cagliari, in una partita chiave per la corsa salvezza, non potrà contare sui cori e gli incoraggiamenti dei tifosi da trasferta. Il diniego – esteso anche ai possessori della fidelity card – è motivato dal richiamo alla “forte rivalità tra le due tifoserie, accesa dagli incidenti che si sono verificati in data 10 aprile 2023”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa-Cagliari: niente tifosi dalla Sardegna domenica 15, il Tar respinge ricorso

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