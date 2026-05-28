Il Gchq ha analizzato come Russia e Cina utilizzino l'intelligenza artificiale in un conflitto ibrido continuo. La relazione evidenzia che entrambe le nazioni impiegano tecnologie IA per attività di sorveglianza, disinformazione e attacchi informatici, integrandole in strategie di guerra non convenzionale. L'analisi si basa su informazioni raccolte da Bletchley Park, centro storico della crittoanalisi britannica, sottolineando l'uso crescente di queste tecnologie nelle operazioni di intelligence e sicurezza nazionale.

Da Bletchley Park, luogo in cui la crittoanalisi britannica contribuì a cambiare il corso della Seconda guerra mondiale, il Government Communications Headquarters (Gchq), tramite la presentazione della direttrice dell’agenzia Anne Keast-Butler, ha presentato il primo Annual Lecture del servizio, coniugando richiamo alla memoria e valutazione del rischio strategico. Lo speech. Keast-Butler ha prima ricordato Alastair Denniston, primo direttore del Gchq, che nel 1939 cercò talenti tra le migliori università britanniche per prepararsi alla guerra che sembrava incombere. E così, in effetti, è stato. La portata del messaggio è simbolica, evidente e rilevantissima: farsi trovare preparati, costruire competenze, metterle a servizio e coniugare Stato, industria, accademia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Russia, Cina e IA. La lettura del Gchq sul conflitto ibrido perpetuo

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