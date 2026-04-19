Autocrazie e algoritmi Come Russia Cina e Iran usano l’IA contro di noi

Negli ultimi anni, Russia, Cina e Iran hanno intensificato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a fini di controllo e manipolazione. Questi paesi impiegano algoritmi avanzati per sorvegliare i cittadini, limitare le libertà e influenzare l’opinione pubblica. Mentre le democrazie cercano di sviluppare tecnologie in modo responsabile, si affrontano sfide legate alla sicurezza, alla privacy e alla tutela dei diritti fondamentali.

Cooperare per diffondere fiducia. Questa potrebbe essere una ricetta per le democrazie che intendono promuovere uno sviluppo tecnologico sano, sicuro, basato su valori inappellabili. La tecnologia, d’altronde, non ha nulla di neutrale. Al contrario, assume la natura di chi ci mette la mani. Se a farlo sono dei governi responsabili, che pensano al progresso collettivo, allora l’intelligenza artificiale può davvero diventare il motore del cambiamento. Se invece si lascia spazio a regimi autoritari, il rischio che le macchine possano ritorcersi contro è molto alto. Lo stiamo vedendo già adesso. Russia, Cina, Iran, Corea del Nord (e non solo) sfruttano l’IA per diffondere la propria propaganda, intrufolarsi nei sistemi altrui tramite campagne di hacking, reprimere le proprie popolazioni, modernizzare il proprio arsenale militare.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Autocrazie e algoritmi. Come Russia, Cina e Iran usano l’IA contro di noi Notizie correlate Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Golfo in Allarme: Manovre Militari, Tensioni USA-Iran e l’Ombra di Russia e Cina Il Golfo Persico è al centro di una crescente crisi, con un... IA nelle università: 9 studenti su 10 usano l’IA, maIl 21 marzo 2026 segna un punto di svolta irreversibile nell’istruzione superiore britannica: nove studenti su dieci utilizzano già l’intelligenza...