Geely rivoluziona l’ibrido | l’IA taglia i consumi del 10%

Un nuovo sistema ibrido intelligente chiamato i-HEV è stato presentato da un produttore automobilistico. Questo sistema utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione dell’energia nei veicoli, con l’obiettivo di ridurre i consumi del motore ibrido del 10%. La tecnologia è stata sviluppata per migliorare l’efficienza e le prestazioni nelle auto di nuova generazione. La presentazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali dell’azienda.

Geely ha varato un nuovo sistema ibrido intelligente denominato i-HEV che punta a rivoluzionare la gestione energetica dei veicoli attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La tecnologia, già disponibile su quattro modelli di serie, permette al motore termico di raggiungere livelli di efficienza senza precedenti, ottimizzando i consumi grazie all’analisi costante dei parametri ambientali. Il cuore tecnologico di questa innovazione risiede nella funzione AI Cloud Power. Questo modulo digitale non si limita a gestire la potenza, ma agisce come un supervisore ambientale capace di processare dati in tempo reale su umidità, temperatura e altitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geely rivoluziona l’ibrido: l’IA taglia i consumi del 10% Horse H12: Joint Venture Renault-Geely punta a ridurre consumi e CO2 con un motore ibrido ad alta efficienza (44,2%).La ricerca di un futuro più sostenibile per l'automotive passa attraverso l'innovazione ibrida. KP31: il pickup diesel ibrido che riduce consumi e vibrazioni del 30%Chery sta per rivoluzionare il mercato dei pickup con il KP31, il primo veicolo di questo tipo al mondo ad adottare un sistema diesel ibrido plug-in.