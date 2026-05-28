Run X Challenge | nasce la sfida indoor tra tecnologia e running

Notizia in breve

È stata annunciata la creazione della Run X Challenge, una competizione di corsa indoor che unisce tecnologia e sport. L'evento nasce dalla collaborazione tra Technogym e World Athletics. La sfida si svolgerà in ambienti chiusi, con l’obiettivo di integrare strumenti digitali e attrezzature sportive. La partnership mira a sviluppare nuove modalità di allenamento e a promuovere l’utilizzo di tecnologie avanzate nel mondo del running. La data di inizio e i dettagli delle tappe non sono stati ancora comunicati.