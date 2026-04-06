Liuc Run a Castellanza | tra sfida 10km e Family Run il 19 aprile

Il prossimo 19 aprile Castellanza sarà teatro della Liuc Run, una manifestazione che prevede sia una gara di 10 chilometri sia una Family Run. L’evento si inserisce nel circuito Running People, offrendo un’occasione per partecipare sia in modo agonistico che amatoriale. La giornata coinvolgerà atleti di varie età e livelli, con partenza e arrivo in città. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza l’utilizzo di nomi di soggetti specifici.

Il 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People. La manifestazione integra l’attività sportiva con il mondo accademico e le risorse del territorio locale. La competizione, riconosciuta anche a livello nazionale dalla Fidal, prevede una partenza posizionata presso l’accesso dell’Università LIUC in corso Matteotti. Il percorso si concluderà invece presso la Soevis Arena. Un tracciato tecnico tra performance e inclusione. Gli atleti affronteranno un percorso di 9,9 chilometri, caratterizzato da una fluidità e una rapidità che lo rendono molto ambito dai podisti. Come parametro di riferimento, l’anno precedente Carlo Luciano Bedin ha chiuso la gara in 29’56”, mentre Ilaria Menatti ha registrato un tempo di 37’11”. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprile Agnosine: Family RunUna domenica diversa dal solito da trascorrere all'aria aperta con tutta la famiglia! Domenica 15 marzo Agnosine ospita la Family Run, passeggiata... Prima laurea con doppio titolo in Economia e Ingegneria in Italia: il nuovo percorso formativo alla LIUC di CastellanzaAlla LIUC di Castellanza è partito un percorso formativo senza precedenti in Italia: il primo e unico doppio titolo magistrale congiunto in Economia... Si parla di: Il Festival Quale futuro vogliamo costruire? farà tappa alla LIUC con Giorgetti. Torna la Liuc Run, appuntamento il 19 aprile a CastellanzaL'appuntamento è per domenica 19 aprile.Accanto alla competizione agonistica spazio anche alla prova non competitiva e alla Family Run per coinvolgere sportivi di tutte le età ... varesenews.it Liuc Run 2025 domenica 6 aprile: percorso e strade chiuse a Castellanza e LegnanoCastellanza (Varese), 4 aprile 2025 – Non solo la Milano Marathon 2025, domenica 6 aprile, a Castellanza, si terrà la seconda edizione della Liuc Run. L’evento è organizzato dall’Università LIUC, in ... ilgiorno.it