A Qualiano si svolge il “118 Challenge 2026”, un evento che coinvolge operatori del soccorso, istituzioni e tecnologie avanzate. Durante la manifestazione vengono realizzate simulazioni di maxiemergenze e si testano soluzioni innovative nel settore sanitario. L’iniziativa mira a mettere alla prova le capacità di intervento in situazioni di emergenza e a promuovere l’uso di strumenti tecnologici per migliorare le risposte rapide. La giornata si concentra su scenari pratici e sull’applicazione concreta delle nuove tecnologie.

A Qualiano operatori del soccorso, istituzioni e tecnologie avanzate protagonisti del “118 Challenge 2026” con scenari di maxiemergenza e innovazione sanitaria. Qualiano, prosegue il “118 Challenge 2026”. Entra nel vivo a Qualiano il “118 Challenge 2026”, l’evento dedicato al mondo dell’emergenza sanitaria e del soccorso, che sta richiamando operatori, istituzioni e rappresentanti del settore sanitario provenienti da diversi territori. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, il consigliere Luigi Basile e il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso. Nel corso della mattinata sono state numerose le autorità presenti, tra cui rappresentanti della ASL Napoli 2 Nord, impegnati a seguire le attività dimostrative allestite nell’area dell’evento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, il “118 Challenge 2026” entra nel vivo tra simulazioni e tecnologia

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