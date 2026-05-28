Rumori e fumi fino a notte fonda denunciato il titolare di un panificio

I residenti hanno segnalato rumori incessanti e fumi provenienti da un panificio, con motori in funzione anche durante le ore notturne. Le emissioni sono state giudicate moleste e disturbano il riposo. La polizia ha avviato un’indagine e ha notificato un’ordinanza di sospensione delle attività al titolare dell’esercizio. Nessuna persona è risultata ferita. La situazione si è protratta per diverse notti, causando disagio tra i vicini.

Rumori continui, motori in funzione anche durante la notte e forti emissioni ritenute moleste dai residenti. È questo il quadro emerso nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, con il supporto tecnico dell’Arpac, che si è conclusa con la denuncia del titolare di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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