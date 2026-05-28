Un panificio è stato oggetto di denuncia da parte della Polizia Provinciale a causa di rumori persistenti e emissioni di fumi insopportabili. Il locale produceva suoni continui e utilizzava motori non sottoposti a regolare manutenzione, generando fastidi nelle vicinanze. La denuncia è stata presentata dopo aver riscontrato che le attività causavano disagio e potenziali problemi ambientali, senza che fossero adottate misure per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rumori continui, motori privi di adeguata manutenzione e forti emissioni: è questo il quadro emerso nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, con il supporto dell’Arpac, conclusasi con la denuncia del titolare di un panificio attivo nel capoluogo. Il provvedimento è scattato dopo mesi di segnalazioni da parte di cittadini esasperati dai continui disagi provocati dall’attività commerciale, situata al piano terra di un edificio residenziale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, il laboratorio produceva e vendeva pane e prodotti da forno operando anche nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Panificio con rumori e fumi insopportabili: titolare denunciato dalla Polizia Provinciale

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