Rumer Willis ha descritto il padre come molto fragile e ha affermato che la malattia lo ha reso molto diverso rispetto al passato. Ha parlato di difficoltà nel gestire la situazione e di come la famiglia abbia affrontato i momenti più complicati. La figlia dell’attore ha sottolineato che la malattia ha richiesto grande forza e pazienza. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della condizione.

Rumer Willis, la figlia maggiore di Bruce Willis e Demi Moore, ha condiviso nuovi dettagli sulla salute del padre durante una recente ospitata al podcast The Inside Edit. A tre anni dalla diagnosi di demenza frontotemporale (FTD) che ha costretto l'attore al ritiro dalle scene, la trentasettenne ha descritto il profondo mutamento caratteriale del genitore. Pur ammettendo che "ora tra noi è tutto diverso", Rumer ha espresso una forte riconoscenza per il tempo trascorso insieme: "Sono così grata di poter ancora andare a trovarlo, provo una gratitudine immensa. C’è una dolcezza nuova in lui". Questo cambiamento ha fatto emergere un lato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rumer Willis, la figlia di Bruce, parla della malattia del padre: "È davvero tosta"

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Rumer Willis Opens Up About Breastfeeding Her 3 Year Old and Sparks a Big Parenting Conversation

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