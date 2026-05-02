Rugby in carcere | gli azzurri allenano le Pecore Nere di Livorno

In un'iniziativa che unisce sport e riabilitazione, alcuni giocatori della nazionale di rugby hanno condotto un allenamento in un carcere di Livorno con i detenuti delle Pecore Nere. L'evento ha visto gli atleti italiani guidare esercizi tecnici, creando uno spazio di confronto e scambio tra i partecipanti. L'allenamento ha coinvolto uomini in custodia, trasformandosi da semplice sessione sportiva a momento di interazione e condivisione.

? Cosa scoprirai Chi sono gli azzurri che hanno guidato l'allenamento in carcere?. Come si è trasformato l'allenamento tecnico in un momento di scambio?. Perché il kit ufficiale è diventato un simbolo di dignità?. Quali sono i prossimi obiettivi del tour nazionale nelle prigioni?.? In Breve Alice Antonazzo, Jacopo De Rossi, Tommaso Roda e Lorenzo Pani guidano il clinic tecnico.. Kit ufficiale Macron fornito ai detenuti delle Pecore Nere durante l'allenamento.. Edoardo Barcaglioni sottolinea la collaborazione tra Federazione e amministrazione penitenziaria toscana.. Progetto Rugby oltre le sbarre prevede estensione del tour in altri istituti nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby in carcere: gli azzurri allenano le Pecore Nere di Livorno Notizie correlate Rugby oltre le sbarre, gli atleti della nazionale italiana insieme alle "Pecore nere" di LivornoIl carcere di Livorno ha aperto le proprie porte ad una nuova tappa del tour “Rugby oltre le sbarre”, il progetto della Federazione italiana rugby e... Irlanda-Italia, le quote: gli azzurri del rugby cercano un'altra impresaDopo la convincente vittoria sulla Scozia all'esordio, l'Italia alza il livello del suo Sei Nazioni con la trasferta di Dublino: di fronte ci sarà la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: 'Rugby oltre le sbarre', gli atleti della nazionale italiana insieme alle Pecore nere; Livorno in campo contro le dipendenze col Touch rugby. Rugby oltre le sbarre, gli atleti della nazionale italiana insieme alle Pecore nere di LivornoIl carcere di Livorno ha aperto le proprie porte ad una nuova tappa del tour Rugby oltre le sbarre, il progetto della Federazione italiana rugby e Macron attivo in un crescente numero di istituiti d ... livornotoday.it