L’Italia della pallamano ha annunciato i nomi dei 18 giocatori convocati per l’amichevole contro l’Ungheria, sotto la guida di Bob Hanning. La squadra si prepara per una settimana di allenamenti in vista dello spareggio che deciderà la partecipazione ai Mondiali del 2027. Dopo aver disputato gli Europei, gli azzurri tornano in campo per prepararsi alle prossime sfide.

Una settimana di raduno in vista dello spareggio che vale i Mondiali 2027. Dopo aver disputato gli Europei, l’Italia della pallamano torna ad allenarsi e a scendere in campo. Dal 16 al 20 marzo infatti gli azzurri saranno di scena al Pala Karl Wolf di Merano, per poi volare in Ungheria dove il 21 marzo sosteranno un test amichevole contro la selezione magiara. Di seguito l’elenco completo dei convocati, guidato da capitan Parisini, dai gemelli Mengon e da elementi del calibro di Leo Prantner e Giacomo Savini. Nella lista inoltre compaiono i nomi del portiere Salah Riahi e del centrale Nicola Fadanelli. Le partite del secondo turno, che completeranno il quadro degli abbinamenti, si giocheranno a marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Ungheria: 18 gli azzurri scelti da Bob Hanning

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