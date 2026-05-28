Oggi si apre l'appello nel procedimento Ruby Ter, con la presenza in aula della ex pm in pensione Tiziana Siciliano. La discussione riguarda le condotte delle ragazze coinvolte e la possibilità di accertare se ci siano stati atti di corruzione giudiziaria legati alle serate di Arcore, all’epoca residenza di un ex premier. Il processo mira a fare chiarezza sui presunti accordi tra le giovani e le autorità giudiziarie.

Nuovo capitolo del Ruby Ter per ricostruire le condotte delle ragazze e verificare se si possa configurare la "corruzione in atti giudiziari" contestata alle giovani che avrebbero partecipato alle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. Al via infatti oggi, giovedì 28 maggio - davanti ai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Milano presieduta da Enrico Manzi - l’appello del processo dopo che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che nel 2023 ha assolto gli imputati per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ruby Ter, oggi al via l'appello. In aula si presenta la ex pm (in pensione) Tiziana Siciliano

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