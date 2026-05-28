Oggi si apre l’appello nel procedimento Ruby Ter, concentrato sulla presunta corruzione in atti giudiziari. L’obiettivo è ricostruire le condotte delle giovani coinvolte e verificare se ci siano elementi per configurare il reato contestato. Le serate ad Arcore, all’epoca residenza di un ex premier, sono al centro del procedimento. La discussione riguarda le modalità di partecipazione delle ragazze e le eventuali pressioni o accordi con le autorità giudiziarie.

Nuovo capitolo del Ruby Ter per ricostruire le condotte delle ragazze e verificare se si possa configurare la "corruzione in atti giudiziari" contestata alle giovani che avrebbero partecipato alle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. Al via infatti oggi, giovedì 28 maggio - davanti ai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Milano presieduta da Enrico Manzi - l’appello del processo dopo che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che nel 2023 ha assolto gli imputati per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ruby Ter, oggi al via l'appello. Al centro il nodo sulla presunta corruzione

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