Il processo Ruby ter è ripartito con l’esame delle testimoni, focalizzandosi sulla ricostruzione del sistema di pagamenti. La discussione si concentra sulla verifica di eventuali episodi di corruzione in atti giudiziari. Quindici anni dopo le prime indagini sul caso, gli imputati e le parti coinvolte continuano ad analizzare le modalità con cui sono stati effettuati i pagamenti e il loro ruolo nelle vicende giudiziarie. La discussione proseguirà con ulteriori testimonianze e verifiche.

Quasi quindici anni dopo le prime indagini sul “bunga bunga”, il processo Ruby ter – quello sulla presunta corruzione in atti giudiziari dei testimoni dei processi Ruby ( Silvio Berlusconi assolto ) e Ruby bis (la graziata Nicole Minetti ed Emilio Fede condannati ) – torna in aula e riparte da un punto fermo stabilito dalla Cassazione: ovvero “ricostruire le condotte in punto di fatto”. Il Tribunale di Milano – il 15 febbraio 2023 – aveva assolto tutti gli imputati sostenendo che le ragazze che partecipavano alle “cene eleganti” non potevano essere testimoni, ma dovevano essere indagate. Un verdetto in virtù di una controversa decisione presa quando gli stessi giudici avevano dichiarato nulli i verbali di 19 testimoni del processo Ruby e Ruby bis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby ter, il processo riparte dal nodo delle testimoni: “Va ricostruito il sistema dei pagamenti” per stabilire se ci fu corruzione in atti giudiziari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle “olgettine”La Corte d'Appello di Milano riapre il processo Ruby ter, con l’obiettivo di verificare le condotte delle ex partecipanti alle serate di Arcore.

Leggi anche: Ruby Ter, il 28 maggio riparte il processo. Barbacetto: “Sarà un momento per riaprire la storia del nostro paese e per dare un giudizio sulle cene eleganti e sul berlusconismo”

Temi più discussi: Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici; Ruby ter: domani in aula 16 anni dopo 'la notte di Kharima'; Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine; Il processo Ruby ter torna in scena, 22 gli imputati in Appello: le Olgettine in aula a Milano · LaC News24.

? Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine dlvr.it/TSkD1L #RubyTer #Corruzione #Giustizia #Milano #Processo x.com

Ruby ter: domani il ritorno in aula a 16 anni dalla notte di KharimaAGI - La sentenza di primo grado arriva dopo 8 anni, vuol dire che il sistema ha fallito. Lo diceva l'allora pm Tiziana Siciliano, adesso in pensione, il 18 maggio 2022, cominciando la requisitoria ... msn.com

Torna in aula il Ruby ter, il processo d'appello fissato per maggioÈ stato fissato per il 28 maggio, davanti alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano, il processo d'appello sul caso Ruby ter a carico di 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le ... ansa.it