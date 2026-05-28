Durante un’udienza, Miriam Loddo, imputata nel processo, ha commentato di essere sorpresa dalla grazia dimostrata nei confronti di Nicole Minetti, definendola comunque una persona buona. La Loddo ha fatto queste dichiarazioni senza entrare nei dettagli del procedimento legale in corso. La sua testimonianza si è concentrata sul rapporto con Minetti, senza ulteriori precisazioni sul caso giudiziario. L’udienza prosegue con altre testimonianze e discussioni processuali.

"Stupita dalla grazia a Nicole Minetti? No, è una brava persona". A margine dell'udienza del processo Ruby Ter che è ripreso oggi a Milano, l'unica delle ventidue imputate presenti, Miriam Loddo, ex showgirl e "meteorina", una delle ex ospiti delle serate del "bunga-bunga" ad Arcore, risponde così alla domanda del Fatto Quotidiano sull'ex consigliere regionale condannata nel Ruby bis e poi graziata dal Presidente della Repubblica. Ma non aggiunge altro e non risponde a chi gli chiede se ci crede davvero nel cambio di vita di Minetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, l’imputata Miriam Loddo: “Stupita dalla grazia a Minetti? No, è una brava persona”

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