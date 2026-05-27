AGI - "La sentenza di primo grado arriva dopo 8 anni, vuol dire che il sistema ha fallito". Lo diceva l'allora pm Tiziana Siciliano, adesso in pensione, il 18 maggio 2022, cominciando la requisitoria del processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altre 28 persone concluso con le assoluzioni. E quanto a lentezza della macchina giudiziaria quella considerazione è ancora attuale. 16 anni fa la notte di Karima in questura, domani si apre un nuovo capitolo. Esattamente 16 anni fa, nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, Kharima El Mahroug venne portata in Questura a Milano per un furto e indicata da Silvio Berlusconi come " la nipote di Mubarak ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ruby ter: domani il ritorno in aula a 16 anni dalla "notte di Kharima"

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