L'ex pubblico ministero siciliano ha dichiarato di essere presente per assistere alla conclusione del procedimento legale, iniziato nel 2014 con le indagini condotte insieme a un collega. Ha sottolineato che sono trascorsi 12 anni, equivalenti alla durata dei processi giudiziari, e ha affermato di essere lì per vedere la parola fine. La sua presenza si riferisce alla fase finale del procedimento giudiziario in corso.

“Ho iniziato le indagini con Luca Gaglio nel 2014, sono passati 12 anni. È la durata dei processi in Italia se non si cerca di intervenire sul problema dei processi infiniti; questa è la prova di inefficienza di carattere amministrativo sulla giustizia, non è scarsa volontà o capacità dei pm o dei giudici. Quando non c’è la possibilità concreta di portare avanti dei processi che devono avere una durata logica, si perde di senso quello che sta facendo. Sono qua per vedere la parola fine e convincermi che questa cosa ha avuto un inizio, una durata irragionevole, ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste”. Così fuori dall’aula del processo d’appello Ruby ter in corso a Milano, l’ ex procuratrice oggi in pensione Tiziana Siciliano, che in in primo grado sosteneva l’accusa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ruby ter, l'ex pm Siciliano: Qui per vedere la parola fine

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