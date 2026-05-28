L’ex pm Tiziana Siciliano ha assistito questa mattina alla ripresa del processo Ruby Ter, dichiarando di essere presente per vedere la fine del procedimento. Siciliano si è rivolta ai giornalisti prima dell’inizio dell’udienza, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. La seduta si svolge in un’aula di tribunale, dove si discutono le accuse e le procedure legate al caso. Siciliano era tra il pubblico presente in aula, senza intervenire durante l’udienza.

“Sono qui per vedere la parola fine”. A dirlo ai cronisti è l’ex pm Tiziana Siciliano che questa mattina ha assistito tra il pubblico alla ripresa del processo Ruby Ter. “Ho iniziato le indagini nel 2014, dodici anni fa” ricorda l’ex procuratrice che aveva rappresentato l’accusa nel corso del processo di primo grado. “Voglio vederla per convincermi che questa storia ha avuto una durata irragionevole ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste – ha aggiunto Siciliano che ha puntato sul dito sulla durata del processo: “Questa è la prova di inefficienze di carattere amministrativo nella giustizia, non di scarsa volontà o capacità di pm, giudici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, in aula anche l’ex pm Tiziana Siciliano: “Sono qui per vedere la parola fine”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ruby ter, l'ex pm Siciliano: Qui per vedere la parola fine

Notizie e thread social correlati

Ruby Ter, oggi al via l'appello. In aula si presenta la ex pm (in pensione) Tiziana SicilianoOggi si apre l'appello nel procedimento Ruby Ter, con la presenza in aula della ex pm in pensione Tiziana Siciliano.

Ruby Ter, al via l'appello. Si presenta la ex pm (in pensione) Tiziana SicilianoÈ iniziato l'appello nel procedimento Ruby Ter, con la ex pm in pensione Tiziana Siciliano che si è presentata come testimone.

Temi più discussi: Ruby ter: domani in aula 16 anni dopo 'la notte di Kharima'; Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici; Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine; Il processo Ruby ter torna in scena, 22 gli imputati in Appello: le Olgettine in aula a Milano · LaC News24.

Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici ilfattoquotidiano.it/2026/05/28/rub… x.com

Ex pm Siciliano si presenta in aula per Ruby ter, 'voglio vedere la fine'Voglio arrivare fino alla fine e convincermi che questa cosa ha avuto un inizio e poi una durata irragionevole, come accade per i processi in Italia, ma che finirà e che non sarà una cosa sospesa ... ansa.it

Ruby ter, al via il processo d’appello: al centro il nodo sulla presunta corruzione delle ‘olgettine’Milano, 28 maggio 2026 – Sedici anni dopo le prime indagini (nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, Kharima El Mahroug venne portata in Questura a Milano per un furto e indicata da Silvio ... ilgiorno.it