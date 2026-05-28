È iniziato a Milano il processo d’appello relativo a Ruby ter, con un focus sulla presunta corruzione delle ‘olgettine’. Il procedimento riguarda le accuse di corruzione in atti giudiziari e di altro tipo di reati collegati alle vicende giudiziarie legate alla vicenda. La riapertura del processo avviene a circa sedici anni dalle prime indagini, condotte tra il 27 e il 28 maggio 2010. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulla validità delle prove raccolte in primo grado.

Milano, 28 maggio 2026 – Sedici anni dopo le prime indagini (nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, Kharima El Mahroug venne portata in Questura a Milano per un furto e indicata da Silvio Berlusconi come “la nipote di Mubarak”, ndr ) nuovo capitolo del Ruby Ter per ricostruire le condotte delle ragazze e verificare se si possa configurare la “corruzione in atti giudiziari” contestata alle giovani che avrebbero partecipato alle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. E per fare ciò sarà necessario valutare anche le presunte false testimonianze rese in aula dalle giovani, sebbene prescritte. Al via l’appello. Al via... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruby ter, al via il processo d’appello: al centro il nodo sulla presunta corruzione delle ‘olgettine’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruby Ter, oggi al via l'appello. Al centro il nodo sulla presunta corruzioneOggi si apre l’appello nel procedimento Ruby Ter, concentrato sulla presunta corruzione in atti giudiziari.

Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle “olgettine”La Corte d'Appello di Milano riapre il processo Ruby ter, con l’obiettivo di verificare le condotte delle ex partecipanti alle serate di Arcore.

Temi più discussi: Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici; Ruby Ter, oggi al via l'appello. Si scioglie nodo sulla corruzione delle ragazze; Si torna in aula. Corruzione in atti giudiziari; Ruby ter: domani in aula 16 anni dopo 'la notte di Kharima'.

? Ruby ter, si torna in aula: il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine dlvr.it/TSkD1L #RubyTer #Corruzione #Giustizia #Milano #Processo x.com

Ruby Ter, oggi al via l'appello. Al centro il nodo sulla presunta corruzioneNuovo capitolo del Ruby Ter per ricostruire le condotte delle ragazze e verificare se si possa configurare la corruzione in atti giudiziari contestata alle giovani che avrebbero partecipato alle ... ilgiornale.it

Ruby ter, al via il processo d’appello: al centro il nodo sulla presunta corruzione delle ‘olgettine’Milano, 28 maggio 2026 – Sedici anni dopo le prime indagini (nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, Kharima El Mahroug venne portata in Questura a Milano per un furto e indicata da Silvio ... ilgiorno.it