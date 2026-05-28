Ruby Ter le difese chiedono l’annullamento | Processo come Garlasco
Le difese nel procedimento Ruby Ter hanno chiesto l’annullamento del processo, paragonandolo al caso Garlasco. Hanno sostenuto che ci siano irregolarità e vizi procedurali, chiedendo la revoca delle accuse. Inoltre, si è discusso sulla qualificazione di un testimone come pubblico ufficiale, sollevando dubbi sulla legittimità delle testimonianze rese. La richiesta di annullamento è stata presentata davanti alla corte, che dovrà decidere sulla validità del procedimento.
? Punti chiave Perché le difese hanno paragonato questo processo al caso Garlasco?. Come può un testimone essere considerato un pubblico ufficiale?. Chi sono i soggetti che potrebbero causare la prescrizione del reato?. Cosa accadrà se la Corte d'Appello accoglierà il ritorno al primo grado?.? In Breve Difese chiedono spostamento filoni a Siena o Forlì per separare i procedimenti.. Prossime udienze decisive fissate per il 29 giugno e il 30 settembre.. Legali depositano venti liste testimoniali e documenti su ville entro dicembre 2026.. Prescrizione per corruzione fissata a dodici anni per evitare rinvii infiniti.. Le difese delle 22 imputate nel nuovo processo Ruby Ter hanno presentato a Milano una serie di eccezioni legali, chiedendo alla Corte d’Appello di annullare l’iter attuale per ripartire dal primo grado di giudizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ruby Ter, le difese all’attacco con una valanga di eccezioni: “Processo infinito come Garlasco”. Ma gli avvocati chiedono di ripartire da zero
Ruby ter: le difese delle 'olgettine' chiedono di riaprire il processoNel processo d’appello Ruby ter, tra il pubblico si trova l’ex pm Tiziana Siciliano, che aveva condotto le indagini e rappresentato l’accusa nel...
Temi più discussi: Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici; Ruby ter: domani in aula 16 anni dopo 'la notte di Kharima'; Torna il Ruby ter, Corte dovrà sciogliere il nodo su 'corruzione ragazze'; Legale di Ruby, 'groviglio di norme in processo lungo come il caso Garlasco'.
Ruby Ter, le difese all’attacco con una valanga di eccezioni: Processo infinito come Garlasco. Ma gli avvocati chiedono di ripartire da zero - leggi x.com
Ruby ter, le difese vogliono riaprire il dibattimento. L’ex pm Tiziana Siciliano (in pensione) si presenta in aula: Prima o poi finiràAl via il processo d’appello per 22 imputati, tra cui Karima El Marough. Al centro il nodo sulla presunta corruzione delle ex ‘olgettine’. Il legale di Miriam Loddo: È vilipendio di cadavere ... ilgiorno.it
Ruby Ter al via 12 anni dopo. I legali delle Olgettine: Questo processo è a Berlusconi. È vilipendio di cadavereCinque questioni di legittimità costituzionale, una ventina di liste di testimoni e corposi depositi di documenti. Si compattano le difese delle ex ospiti delle 'cene eleganti' ... ilmattino.it
Un video che ritrae un gruppo di studenti aggredire due professori dell'Itis di Parma all’interno del parco ex Eridania, nei pressi della scuola. A pubblicarlo sui social, dopo che era già stato condiviso in alcune chat, è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Ital facebook