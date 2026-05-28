Le difese nel procedimento Ruby Ter hanno chiesto l’annullamento del processo, paragonandolo al caso Garlasco. Hanno sostenuto che ci siano irregolarità e vizi procedurali, chiedendo la revoca delle accuse. Inoltre, si è discusso sulla qualificazione di un testimone come pubblico ufficiale, sollevando dubbi sulla legittimità delle testimonianze rese. La richiesta di annullamento è stata presentata davanti alla corte, che dovrà decidere sulla validità del procedimento.

? Punti chiave Perché le difese hanno paragonato questo processo al caso Garlasco?. Come può un testimone essere considerato un pubblico ufficiale?. Chi sono i soggetti che potrebbero causare la prescrizione del reato?. Cosa accadrà se la Corte d'Appello accoglierà il ritorno al primo grado?.? In Breve Difese chiedono spostamento filoni a Siena o Forlì per separare i procedimenti.. Prossime udienze decisive fissate per il 29 giugno e il 30 settembre.. Legali depositano venti liste testimoniali e documenti su ville entro dicembre 2026.. Prescrizione per corruzione fissata a dodici anni per evitare rinvii infiniti.. Le difese delle 22 imputate nel nuovo processo Ruby Ter hanno presentato a Milano una serie di eccezioni legali, chiedendo alla Corte d’Appello di annullare l’iter attuale per ripartire dal primo grado di giudizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruby Ter, le difese chiedono l’annullamento: “Processo come Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ruby Ter, le difese all’attacco con una valanga di eccezioni: “Processo infinito come Garlasco”. Ma gli avvocati chiedono di ripartire da zero

Ruby ter: le difese delle 'olgettine' chiedono di riaprire il processoNel processo d’appello Ruby ter, tra il pubblico si trova l’ex pm Tiziana Siciliano, che aveva condotto le indagini e rappresentato l’accusa nel...

Temi più discussi: Ruby ter riparte: i pagamenti alle testimoni sotto la lente dei giudici; Ruby ter: domani in aula 16 anni dopo 'la notte di Kharima'; Torna il Ruby ter, Corte dovrà sciogliere il nodo su 'corruzione ragazze'; Legale di Ruby, 'groviglio di norme in processo lungo come il caso Garlasco'.

Ruby Ter, le difese all’attacco con una valanga di eccezioni: Processo infinito come Garlasco. Ma gli avvocati chiedono di ripartire da zero - leggi x.com

Ruby ter, le difese vogliono riaprire il dibattimento. L’ex pm Tiziana Siciliano (in pensione) si presenta in aula: Prima o poi finiràAl via il processo d’appello per 22 imputati, tra cui Karima El Marough. Al centro il nodo sulla presunta corruzione delle ex ‘olgettine’. Il legale di Miriam Loddo: È vilipendio di cadavere ... ilgiorno.it

Ruby Ter al via 12 anni dopo. I legali delle Olgettine: Questo processo è a Berlusconi. È vilipendio di cadavereCinque questioni di legittimità costituzionale, una ventina di liste di testimoni e corposi depositi di documenti. Si compattano le difese delle ex ospiti delle 'cene eleganti' ... ilmattino.it