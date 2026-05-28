Ripartire con il processo Ruby Ter dal primo grado. Trasferire alcune posizioni a Siena e Forlì per competenza territoriale. Mandare gli atti alla Corte Costituzionale per chiarire quando un cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale diventi davvero un “pubblico ufficiale” e da quale momento ne sia consapevole. È una vera e propria valanga di eccezioni quella che si è abbattuta sulla prima udienza del nuovo processo d’appello Ruby Ter davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, presieduta da Maria Rosaria Correra. Più di tre ore di udienza, cinque questioni di legittimità costituzionale, una ventina di liste testimoniali e corpose produzioni documentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, le difese all’attacco con una valanga di eccezioni: “Processo infinito come Garlasco”. Ma gli avvocati chiedono di ripartire da zero

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