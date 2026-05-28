L’avvocato di una delle imputate ha definito il processo “un vilipendio di cadavere”, affermando che dovrebbe essere gestito dai necrofori e non dai magistrati. La dichiarazione è stata fatta durante un’udienza, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario in corso. La frase ha suscitato reazioni tra gli altri presenti in aula, ma non sono stati forniti commenti ufficiali o chiarimenti successivi.

“Questo processo è un vilipendio di cadavere. Dovrebbero gestirlo dei necrofori non dei magistrati”. L’attacco arriva dall’avvocato Marco De Giorgio che difende Miriam Loddo, l’unica delle 22 imputate che si è presentata in aula alla ripresa del processo Ruby Ter a Milano, ex showgirl e “meteorina”, una delle ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” ad Arcore. “È l’emblema del paradosso giudiziario – aggiunge il legale di Karima El Mahroug – il protagonista che è sempre stato Silvio Berlusconi non c’è più, ma il processo continua imperterrito. E dunque è in automatico un processo a Berlusconi anche se il suo reato è estinto per morte del reo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, l’attacco dell’avvocato di una della imputate: “Questo processo è un vilipendio di cadavere. Dovrebbero gestirlo dei necrofori, non dei magistrati”

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