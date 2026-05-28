Ruby ter il legale di Karima | È molto sofferente per lei è difficile rifarsi una vita

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il legale di Karima ha dichiarato che la donna è molto sofferente e fatica a rifarsi una vita. Ha aggiunto che il suo stato d’animo è di grande affaticamento, poiché ogni volta che torna in discussione il procedimento Ruby, sia uno, due o ter, si trova a rivivere momenti difficili. La donna vive questa situazione come un ripetersi di un’esperienza dolorosa.

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“Lo stato d’animo di Karima è quello di chi è molto affaticato per questa vicenda: non è più, è chiaramente molto sofferente perché ogni volta che torna in auge il procedimento Ruby che sia uno, due o ter, per lei vuol dire rientrare in questo bailame. Era una ragazzina, oggi è una donna, ha due bimbi e quindi vorrebbe vivere serena e pensare sulla sua vita. Rifarsi una vita è difficilissimo, infatti soffre ogni udienza e ci chiede di relazionarla al termine perché per lei è difficile”, Così Paola Boccardi, legale di Karima El Mahroug, soprannominata ‘Ruby’, a margine dell’udienza del processo d’appello Ruby ter in corso a Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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