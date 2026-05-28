Il legale della showgirl Loddo ha definito il processo Ruby ter un vilipendio di cadavere, affermando che dovrebbe essere gestito dai necrofori invece che dai magistrati. Le sue parole sono state pronunciate durante l’udienza, criticando la gestione del procedimento giudiziario. Nessun altro dettaglio legale o giudiziario è stato comunicato. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui toni usati nel dibattito in aula.

“Questo processo è vilipendio di cadavere, dovrebbero gestirlo dei necrofori non dei magistrati sarebbe più serio”. Così Marco De Giorgio, legale dell’ex showgirl Miriam Loddo, l’unica delle imputate presenti in aula per la prima udienza del processo d’appello del Ruby ter. “Il tfr e una pensione non si negano a nessuno, dei miliardari che tradiscano lo spirito del capo perché defunto è quanto meno esecrabile”, ha concluso il legale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ruby ter, il legale della showgirl Loddo: Questo processo è vilipendio di cadavere

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