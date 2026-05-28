Rubano profumi al centro commerciale e scappano | trovati con il bottino in casa
Due uomini sono stati denunciati dopo aver rubato profumi in un centro commerciale di Pergine Valsugana e trovati con il bottino nelle loro case. I ladri sono stati individuati e fermati dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato i prodotti rubati. L’episodio è avvenuto recentemente e non ci sono state altre persone coinvolte. La merce rubata è stata recuperata e restituita ai negozi.
Due uomini sono stati denunciati dopo un furto messo a segno all’interno del centro commerciale di Pergine Valsugana. A incastrarli sono state le immagini della videosorveglianza e il rapido intervento coordinato tra Carabinieri e Polizia Locale, che ha permesso di recuperare tutta la refurtiva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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