A San Giovanni, una discussione tra vicini legata a un passo carraio occupato si è trasformata in una denuncia nei confronti di un agente della polizia locale intervenuto sul posto. L’intervento si è reso necessario per cercare di sedare la lite, che ha coinvolto più persone. La situazione ha portato a un procedimento legale nei confronti dell’agente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’accusa o sulle conseguenze dell’incidente.

A San Giovanni un litigio tra vicini per un passo carraio occupato è sfociato in una denuncia contro un agente della polizia municipale, intervenuto per calmare la situazione. Secondo quanto riferito dalla consigliera di opposizione Claudia Montanari, durante l’intervento l’agente avrebbe rivolto pesanti minacce di morte a uno dei residenti coinvolti nella discussione. L’episodio è avvenuto mercoledì, dove due cittadini, al culmine di un acceso alterco nato proprio per questioni legate alla sosta, hanno richiesto l’arrivo della municipale per riportare la calma e cercare di riportare la situazione sotto controllo. A portare pubblicamente alla luce la vicenda è stata la stessa Montanari che punta il dito contro il comportamento di uno degli agenti presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra vicini: denunciato un agente della polizia locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ICE agent charged after allegedly pointing gun a driver on highway

Sullo stesso argomento

Investe con l’auto un agente di polizia locale e lo trascina per cinque metri a Pioltello: denunciatoUn uomo, trovato sotto l'effetto di alcol e droga, avrebbe investito un agente di polizia locale a Pioltello mentre si stava tenendo il mercato...

Leggi anche: Lite in strada tra due uomini, interviene la polizia: uno sferra una gomitata ad un agente

Lite tra vicini: denunciato un agente della polizia localeA San Giovanni un litigio tra vicini per un passo carraio occupato è sfociato in una denuncia contro un agente della polizia municipale, intervenuto per calmare la situazione. Secondo quanto riferito ... ilrestodelcarlino.it

Cesena, al condominio la lite tra vicini finisce in rissa: madre e figlio in manetteMadre e figlio in manette dopo l’aggressione nel condominio a Cesena. Nella notte appena trascorsa le pattuglie della Polizia di Stato intervenivano ... corriereromagna.it