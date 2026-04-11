Brescia ruba abiti in un negozio e aggredisce una dipendente | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia con l’accusa di aver sottratto abiti da un negozio e aver aggredito una dipendente. L’arresto è avvenuto il 10 aprile, dopo che il sospetto aveva tentato di fuggire con la merce rubata. L’individuo, cittadino marocchino senza fissa dimora, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Brescia, 11 aprile 2026 – Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia con l’accusa di rapina. L’uomo, con numerosi precedenti, sarebbe responsabile di quanto accaduto all’interno del negozio di abbigliamento “Max Factory” in via Salgari. L’uomo non solo si è impossessato di capi di abbigliamento, ma ha aggredito una addetta alle vendite mentre cercava di scappare, inseguito dal personale del negozio. L’intervento delle pattuglie è scattato dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, con cui veniva richiesto l’intervento per un furto in corso. Secondo la ricostruzione degli agenti, il sospettato avrebbe sottratto diversi capi d’abbigliamento, occultandoli in uno zaino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, ruba abiti in un negozio e aggredisce una dipendente: arrestato 32enne Brescia, furto di abiti con violenza nel negozio Max Factory: 32enne arrestato ed espulsoUn 32enne marocchino è stato arrestato a Brescia per rapina e soggiorno irregolare. Leggi anche: Rapina al negozio, dipendente scaraventata a terra: arrestato 32enne