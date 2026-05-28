Un giovane di 22 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un altro cittadino marocchino alla testa e alle gambe. L’aggressione è avvenuta ieri sera a Rozzano, e l’uomo fermato si trova ora in custodia. Le condizioni dell’altra persona coinvolta sono ancora considerate gravi. La rissa ha provocato diverse ferite da arma da taglio, e le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dello scontro.

Rozzano, 28 maggio 2026 - Restano gravi le condizioni di uno dei due cittadini marocchini coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella serata di ieri a Rozzano. Il 26enne è stato ferito con diverse coltellate alla testa e alle gambe. Arrestato l’aggressore. https:www.ilgiorno.itmilanocronacarissa-rozzano-716080a8 L’arresto. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Corsico, insieme ai militari della locale Tenenza, supportati dalla Sezione Radiomobile e da altri quattro equipaggi, hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio un cittadino marocchino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Le aggressioni.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, giovane accoltellato alla testa e alle gambe: arrestato un 22enne per tentato omicidio

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