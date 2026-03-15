Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco | arrestato 22enne per tentato omicidio

Un uomo di 30 anni è stato colpito con sassate alla stazione di Poggio Rusco da un 22enne che è stato subito arrestato. L'aggressore è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio di violenza avvenuto nel luogo pubblico. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per eseguire l'arresto.

Un 22enne ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova). Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Violenza alla stazione di Imola: aggressore armato di martello arrestato per tentato omicidioImola 8 marzo 2026 – C’è un arresto per tentato omicidio dietro la violenta aggressione avvenuta venerdì pomeriggio alla stazione ferroviaria. Poggio Rusco: colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldiOstiglia, 7 marzo 2026 – Litigano per soldi: uno dei contendenti aggredisce l’altro e lo colpisce con un sasso.