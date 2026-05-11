Lite tra minorenni degenera giovane accoltellato e in fin di vita | arrestato 17enne per tentato omicidio

Nella giornata del 10 maggio 2026, a Casal di Principe, la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne di origine egiziana con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma bianca. L’intervento è scaturito da una lite tra giovani che è degenerata, portando ad un accoltellamento. Uno dei minorenni coinvolti è rimasto ferito gravemente e si trova in fin di vita.

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È stato arrestato nella giornata del 10 maggio 2026 un cittadino minorenne di origine egiziana, ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto di arma bianca, nell’ambito di un intervento della Polizia di Stato a Casal di Principe.L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grossa lite, accoltellato un giovane. Fermato un uomo per tentato omicidioSono critiche le condizioni di un ventenne che si trova ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di San Donà, mentre un uomo di 66 anni è... Calco, 17enne accoltellato dopo una lite per mancata precedenza: 27enne fermato per tentato omicidioCalco (Lecco), 1 maggio 2026 – È stato fermato nella notte un 27enne italiano, accusato di tentato omicidio per l’aggressione a un 17enne avvenuta... Argomenti più discussi: Accoltellamento in piazza Municipio a Napoli: 14enne in fin di vita; Scoppia la rissa, paura al Marano: ragazzo accoltellato al volto; Lite familiare degenera in una rissa in strada: coinvolti ex, figli e nuovo compagno; Accoltellato in piazza Municipio a Napoli in una lite per una ragazza, grave 14enne ferito: aggressore fermato. A #PortoCesareo una lite tra adolescenti degenera in un'aggressione brutale: 2 sorelle di 15 e 17 anni aizzano un #rottweiler contro una #13enne che viene azzannata al polpaccio. La Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un'inchiesta per tentato omici x.com Pompei. Rissa tra minorenni in centro: intervengono i carabinieriAttimi di tensione sabato sera in pieno centro cittadino a Pompei, dove tre ragazzi minorenni, tutti residenti a Scafati, sono stati protagonisti di una violenta lite degenerata in aggressione recipro ... lostrillone.tv