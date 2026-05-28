Rossella Erra ha raccontato di essere stata insultata e minacciata dalle nonne di alcune persone. La donna ha descritto il suo stato di disagio, sottolineando che le aggressioni verbali sarebbero durate nel tempo. Non ci sono altri dettagli su come si siano svolti gli episodi, né informazioni su eventuali denunce o interventi delle autorità. La protagonista ha condiviso la sua esperienza attraverso i social.

Dietro il sorriso ironico e l’energia con cui il pubblico ha imparato a conoscerla in tv, Rossella Erra starebbe vivendo da tempo una situazione molto pesante. La protagonista de La Volta Buona ha infatti raccontato pubblicamente gli insulti e le minacce ricevute sui social negli ultimi anni, spiegando come il livello dell’odio online abbia ormai superato ogni limite. E il dettaglio più incredibile riguarda proprio l’identità di alcune delle persone che la starebbero prendendo di mira. Rossella Erra insultata volgarmente dalle nonne: ecco il suo sfogo. Ospite nel programma di Caterina Balivo, Rossella Erra ha letto ad alta voce alcuni dei messaggi offensivi ricevuti sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rossella Erra shock, insultata e minacciata dalle nonne: avete capito bene, quello che sta subendo è davvero assurdo!

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