Rossella Erra, volto noto della Rai, ha condiviso di aver seguito una dieta molto rigida dopo aver avuto paura di rischiare la vita. Nel corso degli ultimi mesi, ha perso 37 chili e ha spiegato che il dimagrimento è stato motivato principalmente da motivi di salute. Attualmente, la conduttrice si trova in una fase di recupero e di adattamento alle nuove abitudini alimentari, senza fornire dettagli specifici sulla sua condizione.

Rossella Erra è uno dei volti più amati della trasmissione Ballando con le stelle. Il “tribuno del popolo” del noto show del sabato sera è apprezzato dal pubblico per la sua spontaneità. E, in un recente programma televisivo, Erra si è aperta senza filtri anche sulla dieta che l’ha portata a perdere peso. Se è dimagrita, ha rivelato, è stato per salvaguardare la propria salute. Rossella Erra costretta a perdere peso Mercoledì 22 aprile 2026, Rossella Erra è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, in una puntata che ha trattato il tema dell’obesità e dei suoi rischi. In passato, la protagonista di Ballando con le stelle, è stata affetta da obesità in modo grave.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rossella Erra parla della dieta ferrea dopo che ha avuto "paura di morire", persi 37 chili: come sta oggi

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