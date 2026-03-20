Il lato umano di Bastoni Pinamonti svela cosa nessuno dice | Ingiusto quello che sta subendo
Pinamonti ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto Bastoni, difensore dell'Inter, a seguito di un episodio di simulazione su Kalulu. L’attaccante del Sassuolo ha espresso la sua opinione sulla vicenda, sottolineando che Bastoni sta subendo un trattamento ingiusto. La situazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e commentatori sportivi.
L'attaccante del Sassuolo è tornato sulle polemiche che hanno travolto il difensore dell'Inter a causa della simulazione su Kalulu. "Troppe persone dimenticano che prima di essere calciatori siamo uomini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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