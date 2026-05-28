Rossella Cerea è stata nominata presidente di Iulm Food Academy a Milano. L’Accademia, parte dell’Università Iulm, si occupa di promuovere la cultura alimentare, la divulgazione e la consapevolezza nutrizionale. La direzione scientifica è affidata al professor Nicola Sorrentino.

Milano – Rossella Cerea è la nuova presidente di Iulm Food Academy, l’Accademia dell’Università Iulm dedicata alla promozione della cultura alimentare, della divulgazione e della consapevolezza nutrizionale, con la Direzione scientifica del professor Nicola Sorrentino. Con la presidenza di Rossella Cerea, espressione dell’eccellenza italiana nell’ospitalità e nella ristorazione d’autore della famiglia fondatrice di Da Vittorio, tre stelle Michelin, Iulm Food Academy rafforza il proprio posizionamento come spazio di connessione tra formazione, educazione alimentare e benessere. L’Università Iulm ha sviluppato nel tempo un ecosistema integrato posizionato all’intersezione tra comunicazione, alimentazione, cultura, neuroscienze e ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rossella Cerea nuova presidente di Iulm Food Academy a Milano: “Cultura del cibo, salute, sostenibilità e sviluppo”

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