Dai territori all’Università | a Parma una tavola rotonda su diritto cultura e sostenibilità del cibo

Martedì 28 aprile alle 15 si terrà a Parma una tavola rotonda presso la sede centrale dell’università, nell’ex Biblioteca storica di Diritto Pubblico. L’evento, intitolato “Cittaslow, tra sostenibilità e politiche del cibo”, affronterà temi legati al diritto, alla cultura e alla sostenibilità del cibo, coinvolgendo esperti e studiosi dell’area. La discussione si svolgerà nello spazio di via Università 12, con l’obiettivo di analizzare vari aspetti legati alla produzione e alla tutela del cibo.