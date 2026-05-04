Villaggio del Gusto Bari 2026 | date programma e novità dell’evento tra street food cultura e sostenibilità

A Bari si avvicina l’appuntamento con il Villaggio del Gusto – CAB Edition 2026, che si terrà dal 7 al 10 maggio in Largo Giannella, sulla rotonda del lungomare. L’evento, che coinvolge street food, cultura e sostenibilità, si svolge in una location suggestiva e prevede diverse iniziative legate all’alimentazione e all’ambiente. Quattro giorni di attività e spettacoli sono previsti nella cittadina pugliese, con un programma ancora da definire nei dettagli.

Bari si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della primavera: il Villaggio del Gusto – CAB Edition 2026, in programma dal 7 al 10 maggio nella suggestiva cornice di Largo Giannella, sulla rotonda del lungomare. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, si conferma un.🔗 Leggi su Baritoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Torna il Reggio Calabria Street Food Fest: un ponte di gusto e tante novità in programma Leggi anche: Reggio Calabria Street Food Fest ai nastri di partenza: si scaldano i fornelli nel villaggio del gusto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal 7 al 10 maggio a Bari torna il Villaggio del Gusto; 12^ edizione del Villaggio del Gusto: lunedì la presentazione a Palazzo della Città; Bari | Villaggio del Gusto - Cab Edition - 2006; Eventi in Puglia - Maggio 2026. Bari rinnova l’appuntamento con Il villaggio del gusto: dal 7 al 10 maggio in Largo GiannellaA Bari quattro giorni di food, birre locali e spettacoli nel Villaggio del Gusto legato ai festeggiamenti di San Nicola. trmtv.it Bari, il Villaggio del Gusto approda in piazza Umberto I: tre giorni di musica, animazione ed eccellenze enogastronomicheTra enogastronomia, street food, artigianato locale, musica e attività per famiglie, il Villaggio del Gusto rappresenta un momento di festa A Bari al via tre giorni di musica, animazione ed eccellenze ... lagazzettadelmezzogiorno.it Food truck, luci e cucine dal mondo: Cinecittà avrà per tre giorni il suo villaggio del gusto a ingresso libero - facebook.com facebook