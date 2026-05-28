Il Consiglio delle Farmacie Comunali di Arezzo ha eletto Rossana Fucini come nuova presidente. La nomina è avvenuta durante una riunione tenutasi oggi. Fucini succede a un predecessore e assume ufficialmente l’incarico. La scelta è stata approvata all’unanimità dai membri del consiglio. Nessun altro dettaglio sui termini del mandato o sui piani futuri è stato comunicato.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Nuova presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo. Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda è stato completato da Rossana Fucini che, per il triennio 2026-2029, porrà a disposizione della più importante società farmaceutica del territorio una lunga e consolidata esperienza maturata come ragioniera commercialista, revisore legale e consulente del lavoro. Il compito della presidente sarà di rappresentare il Comune di Arezzo all’interno del CdA delle Farmacie Comunali di Arezzo, società partecipata al 20% dallo stesso Comune e all’80% da Farmacentro, al fianco del dottor Ivo Coppola (amministratore delegato), del dottor Giulio Lattanzi, del dottor Luca Cesari e del dottor Marco Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossana Fucini è la nuova presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via gli screening uditivi con teleaudiologia nelle Farmacie Comunali di ArezzoLe Farmacie Comunali di Arezzo hanno iniziato gli screening uditivi attraverso teleaudiologia, offrendo un servizio di prevenzione e cura della...

Stato di agitazione per i lavoratori delle farmacie comunaliLe segreterie territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno comunicato l’adesione allo stato di agitazione proclamato a livello...