Stato di agitazione per i lavoratori delle farmacie comunali

Le segreterie territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno comunicato l’adesione allo stato di agitazione proclamato a livello nazionale. La misura riguarda i lavoratori delle farmacie comunali, in seguito alla scadenza del Contratto collettivo nazionale, avvenuta il 31 dicembre 2024. La mobilitazione si svolge in un contesto di attesa per il rinnovo contrattuale.

Le segreterie territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil annunciano l’adesione allo stato di agitazione proclamato a livello nazionale per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale delle farmacie comunali, scaduto il 31 dicembre 2024. Una mobilitazione che riguarda tutte le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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