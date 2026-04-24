Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno iniziato gli screening uditivi attraverso teleaudiologia, offrendo un servizio di prevenzione e cura della sordità. Questa iniziativa permette di effettuare controlli dell’udito direttamente nelle farmacie, utilizzando strumenti digitali e tecnologie a distanza. Le sessioni sono rivolte ai cittadini e rappresentano un passo concreto verso il miglioramento delle prestazioni sanitarie locali. La sperimentazione è partita il 24 aprile 2026.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Le Farmacie Comunali di Arezzo consolidano i servizi di prevenzione e trattamento della sordità. L’attenzione verso il benessere uditivo ha trovato ulteriore sviluppo con l’avvio di una sinergia con Otofarma che permetterà, ogni mese, di proporre due cicli di screening audiometrici gratuiti in ognuna delle otto farmacie di città e frazioni, a partire da lunedì 27 aprile con i primi appuntamenti in orario mattutino alla “Campo di Marte” e in orario pomeridiano alla “San Giuliano”. La vera novità del servizio è rappresentata dal collegamento in teleaudiologia e telemedicina con un otorino che valuterà i risultati della...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via gli screening uditivi con teleaudiologia nelle Farmacie Comunali di Arezzo

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