Undicesimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Rosenborg penultimo in classifica ospitare sul proprio terreno il BodoGlimt di Knutsen. I Troillongan hanno cambiato pochi giorni fa allenatore e sono in fase di scelta, con la squadra per il momento affidata a Tettey ex vice di Johansson. Ben 6 i KO stagionali e il peggior attacco del torneo i dati di una falsa partenza che rappresenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rosenborg-Bodo/Glimt (venerdì 29 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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Start Kristiansand vs Bodo Glimt Live Score - Norwegian Eliteserien

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