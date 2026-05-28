Rosenborg-Bodo Glimt venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Rosenborg e BodoGlimt, valida per l'undicesimo turno dell’Eliteserien norvegese. Il Rosenborg si trova al penultimo posto in classifica, mentre il BodoGlimt, allenato da Knutsen, si presenta come una delle squadre di vertice del campionato. La partita si svolge allo stadio di casa del Rosenborg.
Undicesimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Rosenborg penultimo in classifica ospitare sul proprio terreno il BodoGlimt di Knutsen. I Troillongan hanno cambiato pochi giorni fa allenatore e sono in fase di scelta, con la squadra per il momento affidata a Tettey ex vice di Johansson. Ben 6 i KO stagionali e il peggior attacco del torneo i dati di una falsa partenza che rappresenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Start Kristiansand vs Bodo Glimt Live Score - Norwegian Eliteserien
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