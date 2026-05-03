Bodo Glimt-Molde lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si gioca il match tra BodoGlimt e Molde, valido per il settimo turno di Elitserien. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si preparano a scendere in campo in un incontro che può risultare determinante nella corsa ai vertici della classifica. Le quote e i pronostici sono disponibili, mentre le due squadre cercano di ottenere punti fondamentali per avvicinarsi alla capolista Tromsø.

Settimo turno di Elitserien e nel posticipo del lunedì BodoGlimt e Molde si affrontano a caccia di punti per riprendere la lepre Tromso. La squadra di Knutsen intanto ha archiviato il pesante KO contro il Viking e ha ripreso la marcia vincendo sul campo del Lillestrom con il più classico dei risultati. Terza vittoria in 5 gare disputate e con 3 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Bodo/Glimt-Start (giovedì 30 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl BodoGlimt al momento è attardato rispetto alla vetta, ma deve recuperare diverse gare e nel frattempo scende in campo per anticipare la gara... Sarpsborg 08-Bodo/Glimt (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSi recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Statistiche Bodo/Glimt - Molde: Risultati Calcio; Live Bodo/Glimt - Molde - Eliteserien: Punteggi & Highlights Calcio - 04/05/2026; Pronostico Tromso-Brann, sulla carta è un match dall'esito scontato ma le quote...; Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/JSVcL7X #scommesse #pronostici x.com