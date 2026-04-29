Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca il match tra BodoGlimt e Start, valido per il diciottesimo turno dell'Eliteserien norvegese. Attualmente il BodoGlimt si trova a distanza dalla prima posizione e deve recuperare alcune partite ancora non disputate. La formazione di casa affronta la gara contro il neopromosso Start, che arriva senza impegni di recupero da parte delle squadre coinvolte.

Il BodoGlimt al momento è attardato rispetto alla vetta, ma deve recuperare diverse gare e nel frattempo scende in campo per anticipare la gara contro il neopromosso Start valevole per il diciottesimo turno di Eliteserien norvegese. I Superlaget pagano il pesante KO contro il Viking, ma hanno comunque vinto 3 gare su 5 e vengono da 2 successi senza gol al passivo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Start (giovedì 30 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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