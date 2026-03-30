Fiorello a La Pennicanza clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma Tataranni

Nella puntata di lunedì 30 marzo de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno dato il via alla Settimana Santa con una nuova puntata. La trasmissione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, offrendo contenuti che hanno fatto discutere tra il pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla sesta stagione di Imma Tataranni.

Fiorello e Fabrizio Biggio aprono la Settimana Santa con una nuova puntata de La Pennicanza, quella di lunedì 30 marzo. Lo showman si concentra sull’argomento televisivo più caldo del momento: la prossima stagione di Imma Tataranni si farà sì o no, anche se non ci sarà più Vanessa Scalera? E soprattutto chi prenderà il suo posto? L’unico che ha una risposta a queste domande è proprio Fiorello che lancia in diretta il suo incredibile scoop. Fiorello, incredibile rivelazione su Imma Tataranni. Fiorello dunque rivela: “ La sesta stagione di Imma Tataranni non si farà. Conosco la Scalera, è una che se dice no. è no! Ma la Rai non molla l’osso, pur di mandare avanti la serie la farà diventare ‘Immo Tataranno’. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma Tataranni Articoli correlati Leggi anche: Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: “Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera” Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione: “Sono stato io”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, venerdì 13 marzo, e lo showman si lascia andare a una clamorosa...