Rompe un vetro dell' auto e acceca il conducente con lo spray al peperoncino

Un uomo ha rotto il vetro di un’auto e ha spruzzato spray al peperoncino sul conducente, accecandolo. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un parcheggio di una discoteca. Secondo quanto riferito, la causa sarebbe una questione di gelosia. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma il conducente ha subito danni alla vista. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ci sarebbe la gelosia all'origine di un grave fatto di cronaca avvenuto domenica notte nel parcheggio della discoteca Villa Barbieri di Padova. Ieri 27 maggio sono stati eseguiti i provvedimenti di misure personali cautelari disposte dal questore Marco Odorisio nei confronti di un ragazzo 19enne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così

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