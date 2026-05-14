Rapina con lo spray al peperoncino | chiesta la scarcerazione al tribunale del riesame

Otto mesi dopo l'arresto, si è svolta una discussione davanti al tribunale del riesame riguardo alla richiesta di scarcerazione di un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina e residente ad Agrigento. L'uomo era stato arrestato lo scorso settembre con l'accusa di aver partecipato a una rapina a mano armata, in cui era stato utilizzato uno spray al peperoncino. La difesa ha presentato memorie per contestare le accuse e ottenere la detenzione domiciliare o la scarcerazione.

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Otto mesi dopo l'arresto, la difesa prova a smontare l'accusa pezzo per pezzo. Questa mattina davanti al tribunale del riesame si è discusso della scarcerazione di un 27enne marocchino residente ad Agrigento, arrestato lo scorso settembre per la rapina di una Mercedes a Favara.Aggredito con lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: rapina giovane con spray al peperoncino, arrestato 30enneI Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, su delega della Procura di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia... Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapinaFirenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato... Temi più discussi: La Polizia di Stato interviene per una rapina in pieno centro: individuato un cittadino tunisino dopo un'aggressione con lo spray urticante - Questura di Vicenza | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Baby rapinatori al Parco Nord. Ragazzini aggrediti con lo spray; Disturba i passanti e si scaglia contro i carabinieri: fermato con lo spray urticante; Aggressione col gas urticante al Monumentale: turista ferito per una catenina. Due rapine violente nel giro di tre giorni: 19enne condannato a 3 anni e 5 mesiDue rapine violente nel giro di tre giorni: 19enne condannato a 3 anni e 5 mesi ... msn.com Vicenza, rapina e aggressione con spray urticante: arrestato un tunisinoUn 19enne tunisino è stato arrestato a Vicenza per furto, rapina e aggressione con spray urticante. Sequestrati armi e oggetti rubati. Espulsione in corso. lamilano.it