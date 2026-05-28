Cinque persone sono state fermate dopo aver segregato e violentato una donna di 32 anni in un edificio abbandonato a Roma. La vittima è stata tenuta prigioniera per tre giorni e minacciata di morte durante le violenze di gruppo. Le autorità hanno avviato un’indagine e eseguito i fermi.

Segregata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma e costretta a subire violenze di gruppo dietro minacce di morte. Questo quanto accaduto a una 32enne colombiana, arrivata nella Capitale circa dieci giorni prima dell’episodio. Durante una serata in un ristorante lo scorso 19 maggio, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo all’esterno del locale e a lui avrebbe manifestato la volontà di acquistare dell’ hashish. Convinta a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per mezz’ora, prima di raggiungere un furgone sul quale, poi, sarebbe stata caricata con la forza e portata via. I presunti responsabili delle violenze sono stati identificati: sono cinque gli indagati, la cui posizione è aggravata dal presunto stato di alterazione della vittima, riuscita a fuggire dopo tre giorni di sofferenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roma, stupro di gruppo su una 32enne in un edificio abbandonato: 5 fermi

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