Una ragazza colombiana è stata sequestrata e violentata per diversi giorni a Roma. La Polizia ha effettuato un blitz, dopo aver ricevuto una segnalazione. Durante l’operazione sono stati arrestati alcuni uomini coinvolti. La vittima è stata trovata in condizioni di vulnerabilità e portata in ospedale. La vicenda è al momento sotto indagine.

La terribile storia di una ragazza colombiana che, a Roma, è stata drogata e stuprata per giorni da un branco. Alcuni responsabili sono stati già arrestati dalla Polizia. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Roma, sequestrata e violentata per giorni. Blitz della Polizia

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